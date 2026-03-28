MamaRika розсекретила суму свого гонорару, чим шокувала фанів
Артистка відкрила секрет своїх доходів.
Співачка MamaRika відкрила таємницю свого гонорару за корпоратив, який складає тисячі доларів за одне шоу.
Наразі артистка активно гастролює Україною та виступає у різних містах, демонструючи шоу високого рівня. Для кожного корпоративу MamaRika готує не просто концерт, а цілу сценічну програму з командою професіоналів, тому заявляє про гонорар в десять тисяч доларів.
За словами ведучих проєкту #ністиданісовісті, такі ціни відображають сучасний рівень українського шоу-бізнесу. Важливу роль відіграють витрати на підготовку костюмів, постановку та технічне забезпечення кожного виступу.
«Сьогодні стало модно говорити про доходи у шоу-бізнесі. Десять тисяч доларів — це реальна цифра, яка відображає вкладені ресурси», — зауважив Євген Фешак.
Артур Адамов додав, що для багатьох людей така сума здається шаленою, але для професійних артистів — це стандартний рівень тарифів. Ведучі погодилися, що MamaRika вправно заробляє свої гроші та заслуговує на повагу за свій професіоналізм.
