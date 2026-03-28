MamaRika розсекретила суму свого гонорару, чим шокувала фанів

Співачка MamaRika відкрила таємницю свого гонорару за корпоратив, який складає тисячі доларів за одне шоу.

Наразі артистка активно гастролює Україною та виступає у різних містах, демонструючи шоу високого рівня. Для кожного корпоративу MamaRika готує не просто концерт, а цілу сценічну програму з командою професіоналів, тому заявляє про гонорар в десять тисяч доларів.

За словами ведучих проєкту #ністиданісовісті, такі ціни відображають сучасний рівень українського шоу-бізнесу. Важливу роль відіграють витрати на підготовку костюмів, постановку та технічне забезпечення кожного виступу.

«Сьогодні стало модно говорити про доходи у шоу-бізнесі. Десять тисяч доларів — це реальна цифра, яка відображає вкладені ресурси», — зауважив Євген Фешак.

Артур Адамов додав, що для багатьох людей така сума здається шаленою, але для професійних артистів — це стандартний рівень тарифів. Ведучі погодилися, що MamaRika вправно заробляє свої гроші та заслуговує на повагу за свій професіоналізм.

Нагадаємо, нещодавно MamaRika покинула Дубай і після небезпечної подорожі показалася вдома у сльозах.