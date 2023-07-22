MamaRika розвеселила Мережу кумедним архівним фото з чоловіком

Українська співачка MamaRika показала, якими вони з чоловіком, актором Сергієм Середою, були вісім років тому.

У своєму Instagram виконавиця запропонувала підписникам запропонувати дату, а вона б показала фото, зроблене у цей день. Так, у сторіз MamaRika поділилася кумедною світлиною, яку вони з Сергієм зробили під час парної фотосесії 2015 року.

На фото Анастасія (справжнє ім'я співачки) позувала у синій сукні без бретельок та з темним кольором волосся, а Сергій був одягнений у чорний комбінезон поверх червоної майки та капелюх.

"От що знайшла з 2015. Хто ці дві малолєткі?", - пожартувала співачка.

MamaRika та Сергій Середа / Фото: instagram.com/mamarika_official

Також артистка поділилася щасливим кадром з їхнього медового місяця з чоловіком. На архівному фото закохані бавилися у океані після свого весілля на острові.

"Два ні після нашого весілля. Боже, як було круто - ніби в іншому житті. Ці спогади...", - поділилася емоціями Анастасія.

MamaRika та Сергій Середа / Фото: instagram.com/mamarika_official

Нагадаємо, що MamaRika та Сергій Середа зіграли таємне весілля у Таїланді 2020 року. Через рік після оформлення шлюбу в пари народився син Давид.

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