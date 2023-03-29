MamaRika шокувала, як отримувала непристойні пропозиції від депутатів та впливових людей

Українська співачка MamaRika зізналася, що свого часу отримувала непристойні пропозиції від впливових людей та депутатів.

За словами артистки, це було на початку музичної кар'єри, коли вона ще виступала під сценічним іменем Еріка. MamaRika хотіли зробити візуально схожою на співачку-зрадницю Ані Лорак, щоб виконавиця грала на концертах у звабливих та відкритих образах.

MamaRika / Фото: instagram.com/mamarika_official

"У минулому житті, в житті Еріки, - було. Я не погоджувалася. Коли ти продюсерський проєкт, з тебе роблять дєвочку в платтячках… То такі пропозиції іноді виникають. Я пам'ятаю, що з мене хотіли зробити візуалку Ані Лорак, коли вона ще не зійшла з розуму. Багато корпоративів було. У ті часи мені пришили образ тьолочки", - розповіла артистка в інтерв'ю ТabloID.

Утім, виконавиця зазначила, що хоч вона й мала легковажний вигляд, але у неї твердий характер. Тож MamaRika не погоджувалася на такі непристойні пропозиції.

MamaRika

"До мене взагалі нереально було підійти, бо я, може, й мала вигляд ципочки, але яйця в мене були завжди. Вони у мене вивалювалися прямо з-під того, блін, плаття", - додала артистка.

Нагадаємо, нещодавно MamaRika жорстко висловилася про зрадницю Оксану Марченко. Артистка заявила, що ніколи не вірила у щирість телеведучої-путіністки, та пояснила чому.

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