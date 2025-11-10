MamaRika терміново робитимуть операцію через серйозні проблеми зі здоров'ям: "Довела до крайнощів"

MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

Українська співачка MamaRika повідомила, що через серйозні проблеми зі здоров'ям їй терміново робитимуть операцію.

Про це артистка розповіла в Instagram-stories. Виконавиця говорить, що в неї виникли серйозні проблеми з жіночим здоров'ям. Стан співачки особливо погіршився тиждень тому. Артистці наполегливо радили відпочити, чого вона не зробила й продовжувала працювати. На жаль, MamaRika довела все до крайнощів, тож 11 листопада їй робитимуть операцію. Співачці довелося через це перенести чотири концерти з туру на весну.

"Як ви знаєте, у мене зараз трішки погіршились моменти по здоров'ю. Кажу як є, по жіночому. У мене серйозні нюанси. Я проігнорувала ці симптоми, коли тиждень тому мене вже конкретно зірвало. Ви писали, щоб я відпочила. Звичайно, я не відпочила, продовжила їздити далі на концерти і довела себе до крайнощів. Мені в терміновому порядку завтра (11 листопада – прим. ред.) роблять операцію. На жаль, я змушена останні чотири концерти з туру перенести на весну", - поділилась артистка.

Прихильники виконавиці почали неабияк хвилюватися за неї, тож вона одразу ж заспокоїла, що операція не є складною. Знаменитість сподівається, що через тиждень їй стане набагато краще і вона зможе повернутися до роботи. Наостанок MamaRika подякувала за турботу та хвилювання.

"Операція не складна, тому планую за тиждень бути вже огурчиком. Не хвилюйтесь! Але зараз мушу вирішити це, бо немає куди тягнути. Дякую за вашу турботу та теплі слова", - звернулась до фанів артистка.

