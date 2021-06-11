MamaRika у дуже особистому відео показала, як дізналася про вагітність

Артистка навіть показала свої тести.

Українська співачка MamaRika, яка нещодавно повідомила, що чекає на первістка, поділилася з фанами дуже особистим відео.

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На сторінці в Instagram виконавиця розмістила чорно-білий ролик, знятий щойно артистка впевнилася, що перебуває при надії. У відео Настя Кочетова, справжнє ім'я MamaRika, показує всі чотири тести, які у той день зробила і всі вони були позитивні.

Відео датоване 1 грудня 2020-го року.

"Якщо чесно, планувала нікому не показувати це відео, але ви дуже просили залити його в пост… Тут ми вже обоє наплакалися, наскакалися від щастя і на згадку зафіксували найважливіший момент для нашої сім'ї…Тепер ділимося ним із вами, проліски. 1.12.2020. Початок", - прокоментувала ролик майбутня мама.

Своєю чергою, шанувальники подякували MamaRika за таку відвертість і зізналися, що відео їх пройняло до мурах:

Таке ніжне відео, щастя вам, ви круті

До мурах. Щастя вам і малюку

Бляха плачу. Сама недавно таке пройшла

Нагадаємо, раніше MamaRika показала себе у період токсикозу. Артистка зізналася, що їй було дуже зле, вона лежала під крапельницями, а лікарі ставили діагноз "загроза викидня".

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