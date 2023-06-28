MamaRika у пікантному купальнику посвітила стрункою та підтягнутою фігурою

Українська співачка MamaRika посвітила стрункою фігурою у фіолетовому купальнику.

Пікантною світлиною знаменитість поділилася в Instagram-stories. Артистка сфотографувалася у дзеркалі у ванній кімнаті. На фото зірка постала у фіолетовому роздільному купальнику, який вдало підкреслив її фігуру. Виконавиця продемонструвала струнке та підтягнуте тіло.

Як поділилася MamaRika, вона відпочивала біля басейну, адже нарешті була тепла та сонячна погода.

"Засяяло сонечко, розпочнемо басік (басейн – прим. ред.)", - зазначила артистка.

MamaRika / Фото: instagram.com/mamarika_official

Разом зі співачкою відпочивав і її маленький син Давид. Знаменитість не втрималася, аби не пожартувати.

"Нормально? На секунду відійшла, а він вже знайшов мені заміну", - пожартувала знаменитість.

Син MamaRika / Фото: instagram.com/mamarika_official

Також виконавиця зробила комплімент щодо зовнішнього вигляду маленького Давида.

"Я не можу, ну що за фешн", - написала співачка.

Син MamaRika / Фото: instagram.com/mamarika_official

Нагадаємо, нещодавно 18-річна донька Олі Полякової похизувалася стрункою фігурою у купальнику. Маша показала, як минає її відпочинок.

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