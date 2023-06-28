MamaRika у пікантному купальнику посвітила стрункою та підтягнутою фігурою

Артистка відпочивала біля басейну.
Українська співачка MamaRika посвітила стрункою фігурою у фіолетовому купальнику.
Пікантною світлиною знаменитість поділилася в Instagram-stories. Артистка сфотографувалася у дзеркалі у ванній кімнаті. На фото зірка постала у фіолетовому роздільному купальнику, який вдало підкреслив її фігуру. Виконавиця продемонструвала струнке та підтягнуте тіло.
Як поділилася MamaRika, вона відпочивала біля басейну, адже нарешті була тепла та сонячна погода.
"Засяяло сонечко, розпочнемо басік (басейн – прим. ред.)", - зазначила артистка.
Разом зі співачкою відпочивав і її маленький син Давид. Знаменитість не втрималася, аби не пожартувати.
"Нормально? На секунду відійшла, а він вже знайшов мені заміну", - пожартувала знаменитість.
Також виконавиця зробила комплімент щодо зовнішнього вигляду маленького Давида.
"Я не можу, ну що за фешн", - написала співачка.
Нагадаємо, нещодавно 18-річна донька Олі Полякової похизувалася стрункою фігурою у купальнику. Маша показала, як минає її відпочинок.
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