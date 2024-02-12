MamaRika у річницю шлюбу з чоловіком показала, яким було їхнє казкове весілля в Таїланді

Пара вже чотири роки живе в офіційному шлюбі.

Українська співачка MamaRika повідомила про їхнє з чоловіком, гумористом Сергієм Середою, важливе сімейне свято. Пара святкує річницю шлюбу.

Так, 12 лютого виповнюється рівно чотири роки, як закохані офіційно одружені. З нагоди свята виконавиця у своєму Instagram опублікувала відео з їхнього весілля та показала, яким було свято.

Парочка пішла під вінець в Таїланді, їхня церемонія відбулася просто на березі океану. MamaRika одягла білу весільну сукню з короткими вирізами, а Сергій Середа обрав бежеві брюки та жилетку в смужку. Подружжя на відео танцювало, хизувалося обручками, обіймалося, цілувало одне одного та позувало для фотографа.

MamaRika привітала чоловіка з річницею шлюбу та показала кадри з їхнього весілля в Таїланді

MamaRika у дописі не була багатослівною та лише зазначила, що вони з коханим вже чотири роки живуть у статусі подружжя, та додала два смайлики у вигляді обручки з діамантом та червоного серця.

А от підписники засипали закоханих привітаннями. Співачці та гумористу побажали щастя, а також закликали народжувати донечку.

Дві половинки однієї душі! Безмежного щастя та продовження кохання в донечці!

Гарна пара, на вас приємно дивитися, ви дійсно створені одне для одного!

Вітаю! Ви чудові! Безмежного кохання!

Нагадаємо, нещодавно акторка Катерина Тишкевич святкувала річницю шлюбу з чоловіком, актором Валентином Томусяком. З нагоди свята закохані показували рідкісні фото з їхнього весілля.

Читайте також: