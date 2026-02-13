ТСН у соціальних мережах

Гламур
221
1 хв

MamaRika у річницю шлюбу показала, яким було її екзотичне весілля у Таїланді

Артистка вже шість років живе в шлюбі з чоловіком.

Валерія Сулима
MamaRika

MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

Українська співачка MamaRika та її чоловік, гуморист Сергій Середа, святкують особливу дату в їхньому сімейному житті.

Подружжя вже шість років живе в офіційному шлюбі. Тож, з нагоди особливої дати закохані опублікували тематичний допис допис в Instagram. Зокрема, вони показали архівні весільні фото.

Хоч MamaRika та Сергій Середа святкують річницю в лютому, проте весілля відгуляли в березні. Парочка обмінялfсь шлюбними обітницями у Таїланді, а саме на острові Панган. Церемонія відбулась на березі Сіамської затоки.

MamaRika та Сергій Середа / © instagram.com/mamarika_official

MamaRika та Сергій Середа / © instagram.com/mamarika_official

MamaRika одягнула білу сукню та розпустила довге волосся, а Сергій Середа віддав перевагу бежевому костюму в смужку. Парочка босоніж обмінялась шлюбними обітницями та розділила цей щемливий момент лише одне з одним.

"За документами ми разом шість років, але є відчуття, що мозок ми одне одному виносимо вже не перше життя", - жартує гуморист.

MamaRika та Сергій Середа / © instagram.com/mamarika_official

MamaRika та Сергій Середа / © instagram.com/mamarika_official

221
