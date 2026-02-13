- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 221
- Час на прочитання
- 1 хв
MamaRika у річницю шлюбу показала, яким було її екзотичне весілля у Таїланді
Артистка вже шість років живе в шлюбі з чоловіком.
Українська співачка MamaRika та її чоловік, гуморист Сергій Середа, святкують особливу дату в їхньому сімейному житті.
Подружжя вже шість років живе в офіційному шлюбі. Тож, з нагоди особливої дати закохані опублікували тематичний допис допис в Instagram. Зокрема, вони показали архівні весільні фото.
Хоч MamaRika та Сергій Середа святкують річницю в лютому, проте весілля відгуляли в березні. Парочка обмінялfсь шлюбними обітницями у Таїланді, а саме на острові Панган. Церемонія відбулась на березі Сіамської затоки.
MamaRika одягнула білу сукню та розпустила довге волосся, а Сергій Середа віддав перевагу бежевому костюму в смужку. Парочка босоніж обмінялась шлюбними обітницями та розділила цей щемливий момент лише одне з одним.
"За документами ми разом шість років, але є відчуття, що мозок ми одне одному виносимо вже не перше життя", - жартує гуморист.
Нагадаємо, нещодавно ведучі Катерина Осадча та Юрій Горбунов святкували річницю шлюбу. З нагоди свята закохані пожартували про сімейні звички та заговорили про дітей.