MamaRika у романтичній сукні на тлі млина заспівала про справжнє щастя у новому кліпі

MamaRika написала ліричний трек "Щастя" разом з Ваньок Клименком. Ця композиція ніби повертає назад в прекрасне, далеке минуле.

"Всі ми родом з дитинства… І коли болить душа, подумки повертаємось до рідної хати, де трава була така висока, а мамині обійми ховали від всіх бід…Зараз ми розкидані по світу, але лише на рідній землі дихаємо вільно, бо тут наше щастя…" – прокоментувала MamaRika.

Всі два місяці, які співачка мандрувала Європою з маленьким сином Давідом на руках, MamaRika ділилася історіями зі своїми шанувальниками в Instagram. Там вона розповідала і показувала радісні і важкі моменти подорожі, постійні переїзди і перельоти, які однорічний син співачки мужньо витримував, концерти на площах різних міст, де збиралися тисячі українців. MamaRika навіть встигла заспівати гімн України на стадіоні в місті Лодзь на матчі Ліги Чемпіонів.

"Останні півтора місяця ми з родиною подорожували Європою в рамках благодійного туру і зрозуміли, що наша туга за домом сягнула шалених масштабів. Ми буквально рахували дні, коли повернемся на Батьківщину, бо наше серце лише тут, на рідній землі. Незважаючи ні на що, як би не було важко, ми завжди будемо повертатися туди, де ми найщасливіші, в нашу Україну!" – зазначила MamaRika.

Режисером відео стала Яна Лєскова, оператор – Макс Дорошенко. Разом вони вже знімали кліпи для MamaRika на пісні "Maemo", "KAVA" та "Сину".

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