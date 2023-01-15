MamaRika у сльозах розповіла про свій емоційний стан: "Те, що ці нелюди коять – це дикі звірства"

Українська співачка MamaRika розповіла про свій емоційний стан після масованого обстрілу Росією України.

Артистка зізналась, що вона не може зібратися із думками та припинити плакати. Співачці боляче через те, які звірства проти невинних людей вчиняють російські окупанти.

"Не можу зібратися після вчорашніх новин. Ховаюся від сина, щоб не бачив мене в такому стані. Те, що ці нелюди коять – це дикі звірства, які нереально навіть усвідомити! Болить за кожну душу, яка вже не з нами… За людей, простих людей", - розповіла артистка.

MamaRika / Фото: instagram.com/mamarika_official

MamaRika поділилася й гарними новинами. Зокрема, їй з чоловіком Сергієм Середою вдалося зібрати кошти на 11 планшетів для керування дронами для військових з управління артилерійської розвідки 3-ої штурмової бригади. Співачка із гумористом мали зібрати 100 тис. грн, 50 тис. з яких вони задонатили від себе. Планувалося купити 10 планшетів, утім грошей вистачило на 11.

MamaRika та Сергій Середа / Фото: instagram.com/mamarika_official

"Виявилося, придбати ці планшети було набагато складніше, ніж зібрати на них кошти, тому що не у всіх магазинах вони лишилися. Я так розумію, що їх розбирають. Але вони є. Вони тут. До речі, є ще один приємний бонус. Нам вдалося придбати не 10, як ми розраховували, а 11 планшетів. Тому ми чекаємо на ще один і всіх їх відправляємо для наших захисників", - розповів Сергій Середа.

Дрони, які MamaRika та Сергій Середа купили для військових / Фото: instagram.com/mamarika_official

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