MamaRika у спідньому показала, який вигляд мала її фігура через тиждень після пологів

Також артистка дала пораду для новоспечених матусь.

Українська співачка MamaRika поспілкувалася з прихильниками. Серед запитань було прохання, аби виконавиця показала, який вигляд мала її фігура після пологів.

Артистка не стала приховувати та поділилася відповідною світлиною. Зірка опублікувала в Instagram-stories знімок, на якому позує перед дзеркалом у спідній білизні. Як зазначила MamaRika, кадр був зроблений через тиждень після пологів.

"На фото тиждень після пологів. Це єдине, що знайшла. Було мало часу на фотки тоді", - поділилася артистка.

MamaRika / Фото: instagram.com/mamarika_official

Знаменитість також дала важливу пораду для новоспечених матусь. Виконавиця зазначила, що варто носити бандаж.

"Головна порада: носіть бандаж. Ставить все на місце!", - порадила артистка.

Нагадаємо, виконавиця MamaRika вперше стала мамою у серпні 2021 року. Сина зірка народила за допомогою кесаревого розтину.

Читайте також: