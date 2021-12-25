MamaRika у топі похизувалася пишним бюстом та пласким животик за чотири місяці після пологів

Зірка посвітила привабливими формами.
Українська співачка MamaRika лише чотири місяці тому народила первістка.
Втім, артистка досить швидко повернула свої ідеальні форми. Так, на сторінці в Instagram виконавиця опублікувала доволі кумедне відео. На ньому співачка постала у халатику, який зірка приспустила, та в топі. В артистки неймовірно струнка фігура, а саме пишний бюст та плаский животик.
"Готова провести свій вечір", - підписала відео знаменитість.
До речі, Настя робила різні б'юті процедури, адже на відео артистка постала з маскою на обличчі та рушником на голові.
Хоч й невідомо, як саме відреагували на таке кумедне відео прихильники знаменитості, однак вони однозначно засипали її компліментами.
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