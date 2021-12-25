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MamaRika у топі похизувалася пишним бюстом та пласким животик за чотири місяці після пологів

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MamaRika у топі похизувалася пишним бюстом та пласким животик за чотири місяці після пологів

MamaRika / instagram.com/mamarika_official

Зірка посвітила привабливими формами.

Українська співачка MamaRika лише чотири місяці тому народила первістка.

Втім, артистка досить швидко повернула свої ідеальні форми. Так, на сторінці в Instagram виконавиця опублікувала доволі кумедне відео. На ньому співачка постала у халатику, який зірка приспустила, та в топі. В артистки неймовірно струнка фігура, а саме пишний бюст та плаский животик.

MamaRika у топі / © instagram.com/mamarika_official
MamaRika у топі / instagram.com/mamarika_official

"Готова провести свій вечір", - підписала відео знаменитість.

До речі, Настя робила різні б'юті процедури, адже на відео артистка постала з маскою на обличчі та рушником на голові.

Хоч й невідомо, як саме відреагували на таке кумедне відео прихильники знаменитості, однак вони однозначно засипали її компліментами.

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