MamaRika відповіла, як її часті сварки з чоловіком вплинули на їхнього 3-річного сина: "Це травма"

Українська співачка MamaRika, яка нещодавно розповідала про подолання кризи з чоловіком, гумористом Сергієм Середою, розповіла про їхнього сина.

За словами артистки, 3-річний Давид є постійним свідком їхніх дуже напружених сварок. І додає, що хлопчик навіть може заспокоювати їх, але інколи навіть його вмовляння не спрацьовують.

"Звинувачую себе дуже сильно, що я не вмію вчасно заморозити емоцію й перенести її на тоді, коли дитина буде в іншому місці. Тому що мене якщо несе, то я не можу це спинити. Мене розриває. І Сергій така ж людина, що він терпить і потім вибухає, а я ховаюся. І, на жаль, Давид це бачив дуже багато разів. І доходить до того, що він кричить "будь ласка, заспокойтеся". Це інколи працює, бо я тоді кажу "ми придурки, для чого ми це робимо". А іноді не працює. І ми виходимо в іншу кімнату, вмикаємо йому мультики або ще щось", - розповіла MamaRika в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

MamaRika з родиною / Фото: instagram.com/mamarika_official

Так, зірка визнає, що вони з коханим чинять неправильно та це неабияк шкодить психіці дитини, яка ще тільки формується. Тож, співачка зізнається, що постійно намагається виправлятися, хоч і вдається це з великими труднощами через її характер. На думку знаменитості, такі сварки на очах у дитини – модель поведінки, яка заклалася у неї ще з дитинства, адже її батьки так само гучно сварилися.

"Я знаю, що це складеться погано, бо у мене був такий же кейс у дитинстві. Досі пам'ятаю, як мої мама й тато дуже емоційно сварилися. Може, я теж роблю це підсвідомо, бо у моєму дитинстві це було нормою. Моя підсвідомість не думає, що у майбутньому йому (сину – прим. ред.) це може вилізти в якийсь розлад, де він теж буде повторювати те саме. Мозок не хоче допомагати мені. Це дитяча травма. Я звинувачую себе, що я не можу цю ситуацію пропрацювати, щоб змінити це по відношенню до сина", - пояснює виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно акторка Анна Саліванчук назвала причину, яка зруйнувала її 8-річний шлюб з нардепом Олександром Божком і над чим вона зараз працює.

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