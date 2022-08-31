MamaRika відповіла, як її чоловік виїхав за кордон та чому він не вступив до лав ЗСУ

Зіркове подружжя MamaRika та Серія Середи поїхало за кордон, аби давати благодійні концерти та збирати кошти на допомогу Україні.

Як поділилася виконавиця, нині вони мають багато запрошень. Якщо раніше подружжя відмовлялося від будь-яких виступів, то нині вирішило погодитися. Настя говорить, що українцям нині потрібні гроші, а вона їх не зможе заробити в такому обсязі в Україні, як за кордоном.

MamaRika з чоловіком та сином / Фото: instagram.com/mamarika_official

"Люди чомусь думають, що ми виїхали якимось нелегальним шляхом. Ми не та родина, яка мала на меті виїхати кудись, ми фантастично почуваємося. А причина нашого виїзду за кордон – багато запрошень на благодійні концерти. Якийсь час ми ігнорували ці запрошення, але потім зрозуміли, що це неправильно. Зараз в Україні немає активної концертної діяльності, тому ми зрозуміли, що більше користі принесемо, коли виступатимемо на благодійних концертах за кордоном. Тут ми збираємо гроші для нашої армії, співпрацюємо з фондами", - поділилася виконавиця в інтерв'ю "24 Каналу".

Артистка розповіла, що вона на сцені виконує пісні, а її чоловік – виступає у ролі ведучого. Він зміг виїхати за кордон, адже має відповідний дозвіл від Мінкульту.

MamaRika та Сергій Середа / Фото: instagram.com/mamarika_official

"Зараз триває великий гастрольний тур, Міністерство культури дало дозвіл на виїзд. Я виступаю як артистка, а мій чоловік Сергій – ведучий концертів", - наголосила Настя.

До речі, Сергій Середа на початку повномасштабної війни хотів вступити до лав ЗСУ, однак не зробив цього. А все тому, що його відмовила дружина. MamaRika говорить, що не витримала б переживань, якби її коханий пішов на фронт. Виконавиця зізнається, що захоплюється тими жінками, які чекають на чоловіків з війни.

MamaRika та Сергій Середа / Фото: instagram.com/mamarika_official

"Так, звісно. Він розглядав такий варіант. Зізнаюся, що це мене дуже турбує. Не уявляю, що буде, якщо таке станеться. Розумію, що не знаю, як була б без нього. Це дуже важко. Якщо чесно, я стримую Сергія. Не соромлюся казати про це. Кілька разів я просила його, щоб не йшов, був з нами. Він – все моє життя. Не знаю, як би я витримала це. Коли він поривався йти в ЗСУ, я була просто знищена. Безмежно дякую тим жінкам, які мають відвагу відпустити чоловіків туди. Це дуже складно", - додала артистка.

Нагадаємо, раніше співачка Камалія розповідала, що хотіла вступити до лав ЗСУ. Артистка була сповнена люті та планувала захищати країну від окупантів.

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