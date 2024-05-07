MamaRika відверто зізналась, чи покращилися її стосунки з чоловіком та чи подолали вони кризу

Артистка поділилася, як вони з коханим долають негаразди та чи є вже результати.

Українська співачка MamaRika, яка переживає серйозну кризу в шлюбі, відверто зізналась, чи покращилися їхні стосунки з чоловіком, гумористом Сергієм Середою.

У своєму Instagram артистка зізналась, що вийти на той рівень взаємин, який у них був раніше, не так легко. Подружжя щодня працює над своїми стосунками та намагається вийти з кризи. На жаль, поки їм цього не вдалося.

"Все не так просто і швидко, на жаль...Ми над цим працюємо щодня і щохвилини. Це ніби повний перезапуск усього, важлива кожна деталь, кожне слово і погляд, щоб старі рани загоїлися, забулися образи, і ми змогли піти далі", - розповіла MamaRika у своєму Instagram.

MamaRika та Сергій Середа / Фото: instagram.com/mamarika_official

Щоправда, позитивні результати теж є. Днями подружжя поїхало до Одеси. Як зізналась співачка, вони з чоловіком змогли розслабитися та відпочити. Виконавиці навіть здалося, що в їхньому шлюбі нарешті все налагодилося. Утім, поки криза закоханих не минула. Та MamaRika впевнена, що вони з Сергієм Середою впораються зі всіма негараздами і їхні стосунки стануть лише кращими.

"Поїздка до Одеси дуже допомогла. Попри те, що більшу частину часу ми провели в укритті, ми вперше за тривалий час дійсно розслабилися і трошки відпочили. Це пішло на користь і дало результат. Одеса завжди додає сил, надихає, мені навіть здалось, що на якийсь час ми повернулись до того, якими були колись у наші кращі часи. Хоча впевнена - все найкраще тільки попереду...", - поділилася артистка.

MamaRika та Сергій Середа / Фото: instagram.com/mamarika_official

Нагадаємо, у квітні MamaRika зізналась, що переживає серйозну кризу у стосунках із чоловіком Сергієм Середою. Подружжя навіть ледь не розлучилося. Однак пара вирішила боротися з проблемою, аби залишитися разом. Нещодавно Сергій Середа зізнався, що рятує їхній шлюб.

Читайте також: