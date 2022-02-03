MamaRika випустила чуттєвий трек, який присвятила своєму чоловіку

Композиція отримала назву "На руках".

Українська співачка Анастасія Кочетова, відома під псевдонімом MamaRika, випустила пісню, яку присвятила своєму чоловіку та продюсеру Сергію Середі.

Неймовірно ніжний та романтичний трек під назвою "На руках" став продовженням автобіографічного періоду у творчому житті артистки. Так, випущений раніше хіт "Maemo" був присвячений дню весілля Насті та Сергія, а в "Kava" розповідається про час вагітності їхнім первістком Давідом.

MamaRika з чоловіком / instagram.com/mamarika_official

Ділячись своїми думками про пісню, MamaRika, насамперед, розповідає про свої почуття до чоловіка:

"Він – моя кам'яна стіна. І коли в очах нашого сина я бачу його відображення, розумію, що моя сила та моя слабкість лише в його руках. Цю роботу я присвячую своєму найближчому другу, коханню всього мого життя – моєму чоловікові", - зізналася виконавиця.

Шанувальники, послухавши пісню, залишилися під приємними враженнями, про що розповіли у коментарях: "одразу в серці, дякую за творчість", "аж мурахи шкірою", "як же ніжно, дякую за щирість і кайф", "неповторні мотиви настільки наповнюють слова лірики. Це не пісня, це - космос", "до сліз, просто неможливо стримати емоції".

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