MamaRika випустила душевний чорно-білий кліп, знятий у Києві під час війни

Українська співачка MamaRika випустила новий кліп на ліричну композицію "Як ти там живеш".

Співачка MamaRika записала зворушливу пісню "Як ти там живеш" і зняла на неї кліп, де показала емоції, які переживає жінка в розлуці з найближчою людиною.

"У кожного з нас є хоча б одна особиста історія, яка так і не закінчилася хепі-ендом… Коли серце розбите, надії невиправдані і ти вимушено починаєш життя заново. Але справжні емоції ніколи не проходять і за першої нагоди рука тягнеться написати "Як ти там живеш без мене?" – прокоментувала MamaRika.

За словами співачки, пісня була написана ще задовго до 24 лютого, але в наші дні набула зовсім іншого змісту. Кожен українець знайде в ній свій біль, адже мільйони з нас зараз далеко від своїх рідних та відірвані від звичного життя.

Відео знімали в Києві, режисером виступив Іван Колпак, який раніше вже був дотичний до кліпів MamaRika "Сину" та "Маємо".

"Скажу, що після цих знімань закохалася у нашу столицю ще більше – вона зараз особливо сумна та прекрасна. Ми просто гуляли вулицями Києва, без жодних сценаріїв, і місто саме направляло нас, куди йти і що знімати", – поділилася подробицями співачка.

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