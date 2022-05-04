MamaRika випустила кліп про війну, у якому годує крихітного сина грудьми: "Душу вивернули, сльози рікою"

Українська співачка Анастасія Кочетова, відома під псевдонімом MamaRika, записала нову емоційну композицію, під назвою "Сину".

Написала артистка проникливий трек під впливом війни. MamaRika присвятила пісню всім матерям, які ладні віддати життя, аби захистити свою дитину від війни:

"Пісня "Сину"- це крик душі кожної української матері, яка захищає свою дитину від війни. Материнська любов найсильніша, саме тому кожна мама не роздумуючи, готова стати під кулі, щоб захистити своє дитя від біди. Українська жінка зараз – це символ сили та любові у всьому світі! Кожна з нас подолала страшний та важкий шлях, щоб врятувати свою дитину. Я ніколи не забуду те, як пригортала свого сина Давіда до грудей, коли над нашим будинком пролітали ракети. В той момент ти готовий віддати своє життя, лиш би твій найдорожчий скарб жив і більше ніколи не бачив війни", - прокоментувала роботу MamaRika.

Разом з композицією відбулася прем'єра кліпу на неї. У відео виконавиця сидить у сорочці і годує свого крихітного сина грудьми. Також присутні кадри, як артистка бавиться з 9-місячним малюком.

Українські жінки зізналися, що пісня знайшла відгук у їхніх серцях та навіть викликала сльози: "Дякую за вашу творчість. Душу вивернули... Сльози рікою...", " Таких мурашок давно не було! Дуже гарно, щиро, а головне – з коханням зроблена ця пісня!", "Мій синочок на тиждень старший за вашого Давіда. Плачу. Кожне слово пісні проникає в душу, так хочеться мирного неба над нашими дітками".

Читайте також: