MamaRika випустила мальовничий кліп, знятий в Ойцовському парку у Польщі

Українська співачка MamaRika потішила шанувальників новою відеороботою на композицію "Зоря".

Лейтмотивом "Зорі" є розуміння, що після найтемнішої ночі завжди наступає світанок. Як пояснила MamaRika, всі українці зараз шукають точку опори, яка дасть натхнення та сили рухатися далі. Та попри все наш народ вже неможливо зламати, де б ми не були і як би не було важко – ми завжди знайдем ту саму стежку додому.

Пісню співачка написала у співавторстві з саундпрдюсером Ваньком Клименком. За словами MamaRika, робота йшла досить довго, робили багато версій аранжувань, але все вийшло так, як і задумувала артистка.

Кліп знімали ще влітку в проміжках між благодійними виступами співачки містами Європи. Локацією став Ойцовський парк на півдні Польщі, який славиться своїми неймовірними краєвидами. Режисером і оператором виступили Яна Лєскова та Макс Дорошенко.

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