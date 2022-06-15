MamaRika виступила у напівзруйнованому російськими окупантами Ірпені

Українська співака MamaRika приїхала до напівзруйнованого Ірпеня, де вилися активні бойові дії з російськими окупантами.

Знаменитість у звільненому від загарбників місті виконала свою чуттєву пісню під назвою "Сину", від якої просто неможливо стримати сліз.

До слова, знаменитість на тлі зруйнованих будинків співала для українців, які живуть в Ірпені.

MamaRika в Ірпені / Фото: instagram.com/mamarika_official

"У деяких квартирах продовжують жити люди. Сьогодні особисто з ними познайомилася – провели "екскурсію" руїнами. Вони фантастичні – усміхаються і вірять у краще. А головне – потребують потребують нашої допомоги для відбудови своїх домівок", - поділилася артистка.

MamaRika в Ірпені / Фото: instagram.com/mamarika_official

До міста MamaRika приїхала в рамках проєкту, який створений з метою привернути увагу та розповісти ро жахи, які довелося пережити українським жінкам через агресію росіян.

MamaRika в Ірпені / Фото: instagram.com/mamarika_official

Окрім того, у рамках виступу виконавиці відбувся збір коштів на відбудову дитячих центрів в Ірпені та інших містах Київщини.

Читайте також: