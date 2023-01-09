MamaRika зачарувала обіймами з чоловіком на кухні та розповіла, як вони проґавили річницю стосунків

Співачка MamaRika розвеселила підписників історією про те, як вони з чоловіком, актором Сергієм Середою проґавили свою річницю.

Історією виконавиця поділилася на своїй сторінці в Instagram. Подружжя так були зайняті справами та вихованням сина, що просто забули привітати одне одного з 8-річчям стосунків.

"Факап року… Коли ви батьки маленького революціонера, які ще й постійно працюють, абсолютлі логічно забути про річницю ваших відносин…8-му річницю! Добре, що традиція дарувати одне одному подарунки не залежить від дат, ми просто робимо це коли хочеться…тому тут всі задоволені", - написала співачка.

MamaRika та Сергій Середа / Фото: instagram.com/mamarika_official

До свого допису виконавиця також додала ніжні світлини. MamaRika позувала у білій сорочці в обіймах Сергія на кухні.

"Скажу одне - чим більше ми разом, тим більше люблю цю одеську дупу (яка іноді дуже дратує мене), але і це мені теж подобається. Ми далеко неідеальна пара, зате точно найщасливіша. З про*раною річницею, коханий, і нехай таких буде ще дуже багато", - привітала чоловіка виконавиця.

MamaRika та Сергій Середа / Фото: instagram.com/mamarika_official

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