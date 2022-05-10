MamaRika заговорила про усиновлення дитини: "Хочу стати для неї мамою"

Українська співака MamaRika, яка менше року тому вперше стала мамою, зізналась, що давно мріє разом зі своїм чоловіком усиновити дитину.

Виконавиця розповіла, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, їхні з чоловіком плани змінилися. Раніше Настя й Сергій думали, що подумають щодо усиновлення дитини лише після того, як вдруге стануть батьками. Утім, нині співачка зізналась, що вони з чоловіком після закінчення війни хочуть стати найближчими людьми для малюка.

MamaRika з чоловіком та сином / Фото: instagram.com/mamarika_official

"Я в будь-якому разі хочу допомогти як мінімум одній дитині і стати для неї мамою. Ми хочемо стати батьками, хоча би якщо одне життя ми зможемо згладити своєю присутністю, зняти цей стрес і дати дитині майбутнє. Ми впевнені в тому, що будемо хорошими батьками, тому що ми будемо любити дуже сильно, фантастично віддавати себе повністю. Ми ще не розуміємо, як це правильно можна зробити, але це не має значення", - розповіла MamaRika в інтерв'ю "Слава+".

До слова, виконавиця також додала, що вони не хочуть бути опікунами, а планують саме усиновити дитину. Їм байдуже, чому малюк опинився без батьків. Насті та Сергію головне – подарувати йому сім'ю.

MamaRika з чоловіком / Фото: instagram.com/mamarika_official

"Не має значення, яке в дитини минуле, ми все рівно це зробимо. Ми будемо дивитися по ситуації на той момент: чи це дитинка, яка постраждала від війни, чи це просто дитинка, яка зараз перебуває вже в дитячому будинку. Ми хочемо всиновити повністю. Ми хочемо, щоби це було вже наше. Тому що, уяви собі, потім знайдуться батьки - і слава Богу, що вони знайдуться - а ти вже прикипів до цієї дитини. Я би хотіла вже повністю стати Всесвітом для цієї дитини, коли ми будемо її усиновляти", - поділилася планами співачка.

Нагадаємо, раніше й ще одне зіркове подружжя Катерина Осадча та Юрій Горбунов розповідали про плани всиновити дитинку, батьки якої загинули через війну.

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