MamaRika захворіла на COVID-19 та розповіла про свій стан: "Пологи – дитячий белькіт"

Артистка, її чоловік та син хворіють від п'ятниці.

Українська співачка MamaRika розповіла, що її сім'я підхопила COVID-19.

Днями знаменитості, її чоловіку, гумористу Сергію Середі та 6-місячному сину Давиду стало зле. Як повідомила зірка у своєму Instagram, сім'я вперше хворіє на коронавірус.

"Вперше за весь період пандемії ми захворіли на корону. Це образливо і боляче. Це триває вже досить давно, від п'ятниці. Дуже різко скосило. Нам було так хріново, але все, слава Богу, обійшлося", – розповіла Настя, а на тлі чутно, як сильно кашляє її чоловік.

MamaRika / instagram.com/mamarika_official

Артистка також заявила, що вона легше перенесла нелегкі пологи, ніж COVID-19.

"Особисто для мене це було, напевно, найважче, що я переживала у житті. Я ніколи так хріново не почувалася. Пологи – просто дитячий белькіт, порівняно з тим, що ми пережили. Ми ледь реально не склеїли ласти. Але вже в вертикалі, вже легше", – зазначила вона.

MamaRika / instagram.com/mamarika_official

Крім того, виконавиця поділилася, як почувається їхній 6-місячний син. Так, хлопчик переносить коронавірус набагато краще, ніж його зіркові батьки.

"У нього був лише нежить. Молодняк достойно пройшов весь цей двіж, це лише ми старі посипалися", – додала співачка.

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