Хвора на коронавірус MamaRika поскаржилася на європейську медицину

Днями співачка MamaRika поскаржилася фанам на погіршення самопочуття. Виявилося, що уся родина виконавиці захворіла на коронавірус.

На час лікування MamaRika з родиною залишилася у Польщі, де зіткнулася з особливостями місцевої медицини. Про це співачка розповіла в сторіз в Instagram.

"Піймати корону в Європі - це максимально не круто, тому що при всій повазі до європейців, поляків, яких я надзвичайно люблю і вдячна їм за все, що вони для нас роблять, медицина тут на іншому повністю рівні", - поділилася виконавиця.

MamaRika / Фото: instagram.com/mamarika_official

MamaRika розповіла, що чекати на прийом до лікаря потрібно декілька місяців. Тому родині довелося звернутися до свого лікаря у Києві онлайн. Але й з медикаментами у співачки вийшла проблема, адже для того, аби придбати ліки в аптеці у Європі теж необхідно мати при собі рецепт.

"Щоб ви розуміли, ліки, які ми приймаємо, їх мені надсилала моя сестра з України, тому що тут їх купити нереально", - поскаржилася виконавиця.

MamaRika / Фото: instagram.com/mamarika_official

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