MamaRika захворіла з чоловіком та однорічним сином: "У нас недобрі новини"

Виконавиця MamaRika, яка нині гастролює Європою, зізналась, що захворіла.

Про це артистка повідомила в Instagram-stories. Утім, не лише співачка має проблеми зі здоров'ям. Разом з артисткою захворіли однорічний син Давид та чоловік, гуморист Сергій Середа.

Як зізналась зірка, її коханий почувається зле, а у хлопчика температура та нежить, сама ж вона поки тримається. Загалом, родина MamaRika за кордоном заразилася коронавірусом.

MamaRika з родиною / Фото: instagram.com/mamarika_official

"У нас недобрі новини. Ці троє захворіли короною. Сєргєіч тупо зліг. Малий всю ніч не спав – температура і соплі. Я надиво поки тримаюся (не знаю, чи надовго це)", - поділилася знаменитість.

Зазначимо, це вже не вперше , коли сім'я MamaRika хворіє на COVID-19. У січні цього року родина співачки вперше підхопила коронавірус. Тоді сім'я почувалася зовсім кепсько. Артистка розповідала, що вона легше перенесла нелегкі пологи, ніж COVID-19. А от син Насті і Сергія, Давид, якому тоді було лише шість місяців, на відміну від зіркових батьків, переніс коронавірус набагато краще.

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