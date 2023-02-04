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MamaRika замилувала архівною світлиною з пологового, коли народжувала сина

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
531
Час на прочитання
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MamaRika замилувала архівною світлиною з пологового, коли народжувала сина

MamaRika

Співачка пригадала зворушливу мить свого життя.

Українська виконавиця MamaRika зачарувала Мережу архівною світлиною з пологового будинку.

Співачка влаштувала у сторіз в Instagram своєрідну гру для своїх підписників. Фани могли запитати у зірки про будь-який день з її життя, або продемонструвати якусь дію, а вона у відповідь показала би світлину. 

Так, шанувальники попросили MamaRika показати її перше фото одразу після пологів. У відповідь виконавиця опублікувала архівний чорно-білий кадр, на якому тримає на руках свого новонародженого сина Давида, а чоловік Сергій Середа ніжно цілує кохану у губи.

"До сліз... Ніби вчора було", - підписала світлину MamaRika. 

© instagram.com/mamarika_official
Фото: instagram.com/mamarika_official

Нагадаємо, що MamaRika та Сергій Середа одружилися 2020 року. У серпні 2021 року у подружжя народився син Давид. 

Раніше MamaRika у сльозах розповіла шанувальникам про свій непростий психологічний стан.

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Дата публікації
Перегляди
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