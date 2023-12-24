MamaRika замилувала відео, як її дворічний син ніжно вітає тата з днем народження

Сьогодні, 24 грудня, чоловік співачки MamaRika, шоумен Сергій Середа святкує 34-річчя.

З цієї нагоди артистка у своєму фотоблогу опублікувала зворушливе й водночас смішне відео, як їхній дворічний син Давид оригінально привітав тата зі святом. Так, подружжя лежало на дивані та переглядало мультфільм. А їхній син показав, як ніжно обіймає тата на знак вітань. До речі, Давид привітав батька майже одразу після опівночі.

До того ж хлопчик зробив тату оригінальний подарунок. Давид власноруч зліпив фігурки батьків з пластиліну. Щоправда, людських рис набував лише силует MamaRika. А ось Сергій був просто шматочком оранжевого пластиліну чудернацької форми. Це неабияк розсмішило подружжя.

MamaRika показала, як її син зворушливо привітав тата з днем народження

Як виявилося, напередодні власного свята шоумен захворів. Тому співачка побажала коханому чимскоріше одужати.

Нагадаємо, декілька місяців тому співачка MamaRika зворушила новим треком "Останній день". Артистка зняла відеокліп за участю чоловіка та сина. У такий спосіб знаменитість розкрила історію її кохання та життя поза кадром.

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