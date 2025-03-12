MamaRika збільшила губи і похизувалася, який вигляд має після процедури

Українська співачка MamaRika збільшила губи і показала, який вигляд має після процедури.

Про зміни в зовнішньому вигляді виконавиця розповіла в Instagram-stories. Артистка зізналась, що наважилася зробити процедуру краси. Зокрема, зірка збільшила губи. Хоч рани ще повністю не загоїлися після процедури, утім співачка вже похвалилася результатом. До речі, чоловік виконавиці – гуморист Сергій Середа – вже прокоментував зміни в зовнішньому вигляді дружини. Він зазначив, що йому подобалася MamaRika як і до процедури, так і після.

MamaRika / Фото: instagram.com/mamarika_official

Окрім того, співачка пояснила, куди останнім часом зникла. До слова, зірка деякий час нічого не публікувала у фотоблогу. Тож, щоб заспокоїти прихильників, артистка пояснила, чому не виходила на зв'язок. MamaRika говорить, що чекала на те, щоб загоїлися губи після процедури краси. Також останнім часом співачка мучилася через магнітні бурі та почувалася зле.

"Трішки зникла. Загоювалися губи, ще досі загоюються. Мало того, що зникла, аби загоїлися рани, так ще й мучать магнітні бурі, я реально думала, що не виживу", - зізналась виконавиця.

MamaRika / Фото: instagram.com/mamarika_official

Нагадаємо, нещодавно MamaRika заговорила про батька, який живе в Росії. Співачка не змогла стримати сліз, коли згадала рідну людину.

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