MamaRika здивувала появою на сцені з серйозною травмою ноги

MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

Реклама

Українська співачка MamaRika показалася на сцені з серйозною травмою.

Виконавиця відіграла концерт. Зазвичай під час шоу артистка активно танцює та запалює разом із глядачами. Та цього разу MamaRika була дещо стриманою. У своєму Instagram співачка говорить, що вона дістала серйозну травму коліна – надрив зв'язки. Ба більше, лікар взагалі заборонив їй виходити на сцену, адже це занадто ризиковано.

Врешті, співачка не змогла пропустити свій концерт. MamaRika вийшла на сцену без підборів, з бандажем. Також артистка не стрибала, не робила зайвих рухів та поводилася обережно. Концерт виконавиці минув добре.

Реклама

MamaRika на концерті / © instagram.com/mamarika_official

"Скажу, що це було одне з найважчих завдань в моєму житті - стримувати себе на лайві, ви знаєте, як я це люблю і як завжди несеться! Але надрив зв'язки коліна - це серйозна історія. Тому працювала в бандажі, без каблуків вперше. Дуже старалася не стрибати і не робити різких рухів... Ці концерти - суцільний ризик, але я просто не могла не приїхати до вас, люди мої!" – говорить співачка.

Концерт MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

Нагадаємо, нещодавно MamaRika запідозрили в другій вагітності. Чоловік артистки відповів на чутки, що його дружина при надії.