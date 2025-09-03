ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
55
Час на прочитання
1 хв

MamaRika здивувала появою на сцені з серйозною травмою ноги

Артистка розкрила, що сталося.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
MamaRika

MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

Українська співачка MamaRika показалася на сцені з серйозною травмою.

Виконавиця відіграла концерт. Зазвичай під час шоу артистка активно танцює та запалює разом із глядачами. Та цього разу MamaRika була дещо стриманою. У своєму Instagram співачка говорить, що вона дістала серйозну травму коліна – надрив зв'язки. Ба більше, лікар взагалі заборонив їй виходити на сцену, адже це занадто ризиковано.

Врешті, співачка не змогла пропустити свій концерт. MamaRika вийшла на сцену без підборів, з бандажем. Також артистка не стрибала, не робила зайвих рухів та поводилася обережно. Концерт виконавиці минув добре.

MamaRika на концерті / © instagram.com/mamarika_official

MamaRika на концерті / © instagram.com/mamarika_official

"Скажу, що це було одне з найважчих завдань в моєму житті - стримувати себе на лайві, ви знаєте, як я це люблю і як завжди несеться! Але надрив зв'язки коліна - це серйозна історія. Тому працювала в бандажі, без каблуків вперше. Дуже старалася не стрибати і не робити різких рухів... Ці концерти - суцільний ризик, але я просто не могла не приїхати до вас, люди мої!" – говорить співачка.

Концерт MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

Концерт MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

Нагадаємо, нещодавно MamaRika запідозрили в другій вагітності. Чоловік артистки відповів на чутки, що його дружина при надії.

Дата публікації
Кількість переглядів
55
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie