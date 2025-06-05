MamaRika згадала роман зі Стасом Шурінсом і розкрила причину їхнього розриву: "Розбив мені серце"

MamaRika та Стас Шурінс

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Українська співачка MamaRika згадала свій роман із виконавцем Стасом Шурінсом і розкрила причиною їхнього розриву.

Парочка познайомилася на проєкті "Фабрика зірок-3", де в них зав'язалися стосунки, які, щоправда, тривали недовго. На шоу "Тур зірками" MamaRika зізналась, що ініціатором їхнього розриву був саме Шурінс. За словами співачки, він приїхав до неї та сказав, що між ними все скінчено. Виконавиця говорить, що тоді Стас просто розбив їй серце і вона тяжко переживала розрив. Та наразі ж MamaRika переконана, що все сталося на краще. У Шурінса нині все добре в особистому житті, і в неї також чудова сім'я.

"Він мене кинув. Стасік мене кинув, без приколів. Я любила його страшно. Він розбив мені серце. Він просто приїхав і сказав мені, що ми розходимося. Це було дуже боляче. Я перестраждала, але потім зрозуміла, що все на краще. У нього зараз родина, все окей. У мене взагалі все зашибісь. У мене класний чоловік. Я його дуже кохаю. Ми майже 11 років разом, це жах просто. Я дуже рада, що так все сталося. Усі розриви та події не просто так. Це завжди до кращого", - поділилася артистка.

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MamaRika та Стас Шурінс / © скриншот з відео

До речі, колишні закохані не тримають одне на одного зла. Ба більше, нещодавно вони навіть листувалися. MamaRika говорить, що залишилася зі Стасом Шурінсом в чудових стосунках.

"Ми нещодавно спілкувалися зі Стасом, був привід для листування. У нього все класно, він молодець насправді. Ми в гарних стосунках. Важливо вийти класно зі стосунків та не тримати зла", - зазначила артистка.

Нагадаємо, нещодавно акторка Олена Світлицька прокоментувала чутки, що вона крутить роман із колегою Тарасом Цимбалюком. Артистка розкрила, які між ними насправді стосунки.