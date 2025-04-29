MamaRika згадала своє минуле Еріки і в дуеті з відомим співаком показала, як змінилася з роками

MamaRika та Dima Prokopov

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Українська співачка MamaRika запрем'єрила нову пісню в дуеті з виконавцем Dima Prokopov.

Композиція отримала назву "Підсніжник". Хоч від пісні віє весняним вайбом, та артисти все ж таки намагалися ним першою чергою викликати почуття ностальгії. MamaRika говорить, що "Підсніжник" – це повернення до минулого. Ба більше, під час створення композиції артисти навіть використовували ті ж самі звуки, які були популярні у 2000-х роках.

"Підсніжник"— дуже світла та романтична робота. Саундтрек цієї весни та літа. Все оживає, ми оживаємо. Хочеться весни, любові, ностальгії. Дуже хочеться повернутися у ті безтурботні часи, коли сонце світило яскравіше, коли ми були вічно закохані. Підліткова любов, цей вайб — саме таким ми зробили цей трек. Ми навіть використали ті самі звуки, які юзались у 2000-х. Олди зрозуміють, а нове покоління точно відчує настрій, бо ця пісня жива. "Підсніжник" — come back у минуле", - ділиться MamaRika.

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MamaRika та Dima Prokopov

Музичними продюсерами треку стали Іван Клименко та Сергій Ранов. Результат — легка, ніжна і мелодійна пісня з добрим присмаком ностальгії. Трек супроводжується яскравим відео у стилі нульових. Режисером виступив Богдан Буневич. Відеоробота "Підсніжник" - це особиста фантазія Діми, в якій він уявляє себе на місці Стаса Шурінса поруч з Ерікою. Все — від образів до атмосфери — стилізоване під той період з неймовірною точністю.

"Кліп "Підсніжник" — моя особиста машина часу. Ми створили атмосферу нульових до дрібниць. Було відчуття, ніби я реально потрапив у той період… Якби хтось просто взяв мою фантазію і оживив її на знімальному майданчику", — коментує Dima Prokopov.

Нагадаємо, нещодавно співачка Надя Дорофєєва випустила пісню, на яку її фани чекали три роки. Також артистка захопила неймовірним танцювальним кліпом.