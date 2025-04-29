ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
340
Час на прочитання
2 хв

MamaRika згадала своє минуле Еріки і в дуеті з відомим співаком показала, як змінилася з роками

Артистка потішила новою композицією "Підсніжник".

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
MamaRika та Dima Prokopov

MamaRika та Dima Prokopov

Українська співачка MamaRika запрем'єрила нову пісню в дуеті з виконавцем Dima Prokopov.

Композиція отримала назву "Підсніжник". Хоч від пісні віє весняним вайбом, та артисти все ж таки намагалися ним першою чергою викликати почуття ностальгії. MamaRika говорить, що "Підсніжник" – це повернення до минулого. Ба більше, під час створення композиції артисти навіть використовували ті ж самі звуки, які були популярні у 2000-х роках.

"Підсніжник"— дуже світла та романтична робота. Саундтрек цієї весни та літа. Все оживає, ми оживаємо. Хочеться весни, любові, ностальгії. Дуже хочеться повернутися у ті безтурботні часи, коли сонце світило яскравіше, коли ми були вічно закохані. Підліткова любов, цей вайб — саме таким ми зробили цей трек. Ми навіть використали ті самі звуки, які юзались у 2000-х. Олди зрозуміють, а нове покоління точно відчує настрій, бо ця пісня жива. "Підсніжник" —  come back у минуле", - ділиться MamaRika.

MamaRika та Dima Prokopov

MamaRika та Dima Prokopov

Музичними продюсерами треку стали Іван Клименко та Сергій Ранов. Результат — легка, ніжна і мелодійна пісня з добрим присмаком ностальгії. Трек супроводжується яскравим відео у стилі нульових. Режисером виступив Богдан Буневич. Відеоробота "Підсніжник" - це особиста фантазія Діми, в якій він уявляє себе на місці Стаса Шурінса поруч з Ерікою. Все — від образів до атмосфери — стилізоване під той період з неймовірною точністю.

"Кліп "Підсніжник" — моя особиста машина часу. Ми створили атмосферу нульових до дрібниць. Було відчуття, ніби я реально потрапив у той період… Якби хтось просто взяв мою фантазію і оживив її на знімальному майданчику", — коментує Dima Prokopov.

Нагадаємо, нещодавно співачка Надя Дорофєєва випустила пісню, на яку її фани чекали три роки. Також артистка захопила неймовірним танцювальним кліпом.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
340
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie