MamaRika зізналася, чому більше ніколи не буде брати участь у нацвідборі на "Євробачення"

Українська співачка MamaRika пригадала свій досвід від участь в музичних конкурсах.

На своїй сторінці в Instagram виконавиця вирішила поспілкуватися з шанувальниками та запропонувала їм поставити їй цікаві запитання. Багато фанів поцікавилися у співачки щодо її участі у різних телешоу та співочих змаганнях. Зокрема, чи планує MamaRika вдруге спробувати свої сили у нацвідборі на пісенний конкурс "Євробачення"

У відповідь співачка зізналася, що її досвід участь в подібних проєктах виявився негативним. На думку MamaRika, у нацвідборі забагато метушні та скандалів.

"Одного разу було достатньо. Занадто багато хайпу та шуміхи. Я про музику, про творчість, а не про скандали. Без образ. Мені в житті конкурсів вистачило вже. Я та, хто я є і не треба мене оцінювати", - сказала співачка.

MamaRika / Фото: instagram.com/mamarika_official

Окрім того, MamaRika відповіла, чи жалкує про свою участь у популярному телепроєкті "Фабрика зірок", який свого часу зробив її знаменитістю. За словами співачки, якби час повернувся назад, вона була б не проти повернутися на шоу.

"Так, звичайно пішла б. Це були дуже круті часи і головне безцінний досвід", - зізналася виконавиця.

MamaRika / Фото: instagram.com/mamarika_official

Нагадаємо, що Анастасія Кочетова (справжнє ім'я співачки) здобула популярність під час участі в українській версії шоу "Фабрика зірок-3". Тоді вона виступала під псевдонімом Еріка.

А у 2017 році MamaRika вже з новим ім'ям спробувала підкорити сцену національного відбору та потрапити на "Євробачення-2017". Виконавиця представила трек We Are One, однак не змогла набрати відповідну кількість балів для перемоги у конкурсі.

