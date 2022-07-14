MamaRika звернулася до тих, хто слухає "російське гівно", та висловилася про Тодоренко: "Маразм і дно"

Відома українська співачка MamaRika прокоментувала мовчання телеведучої Регіни Тодоренко, яка народилася і виросла в Одесі, але зараз живе в Росії.

Зірка зізналася, що поведінка виконавиці її дійсно шокувала.

Зокрема, Настю обурює те, що Регіна мовчить, прикриваючись тим, що через політику у неї псуються стосунки з чоловіком Владом Топаловим і вона не може піти йому наперекір.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Аліні Доротюк.

"Що це за внутрішній сімейний патріархат? По-друге, твоя родина живе в Одесі… Всі там кажуть, що вона вагітна. Але який це має стосунок до позиції та свідомості?! Я впевнена, що якби вона дуже хотіла, вона має якісь збереження, якщо вона так боялася лишитися без бабок, то вона б взяла ті збереження з собою і повернулася б додому. Але вона не зробила нічого. Мене розриває. Це маразм і дно. Дурепа. Там нема з ким говорити. Сиди там, і не дай Бог, нога твоя на цю землю ступить, вона буде тобі обпікати ноги. І твої діти, і твої чоловіки - сидіть там, і нехай буде так. Амінь", – зазначила виконавиця.

Крім того, MamaRika пояснила, чому українцям так важливо не слухати та не дивитися російський контент в YouTube.

"Я хочу звернутися до тих, хто слухає це гівно і монетизує таким способом, спонсорує війну. Тому що люди навіть не розуміють, що просто один раз послухавши російський контент, подивившись у YouTube якусь передачу або послухавши російську пісню, ви спонсоруєте війну. Тому що це зараховується на їхній рахунок, вони це потім вкидують у їхню економіку, в результаті ці гроші йдуть на зброю, якою знищують наші будинки, наші життя. Тому я вас прошу, закликаю, народ, перестаньте підтримувати оркистанський движ, будь ласка", – закликала вона.

Нагадаємо, Олександр Педан прокоментував нещодавню заяву Маші Єфросиніної та Олі Полякової щодо української мови. Шоумен вважає, що мовне питання – важливе для трансформації самої України.

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