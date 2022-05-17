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Мамі лідера Kalush Orchestra, на честь якої названа пісня Stefania, зробили оригінальний подарунок

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Мамі лідера Kalush Orchestra, на честь якої названа пісня Stefania, зробили оригінальний подарунок

Олег Псюк з мамою / Фото: Instagram

Музиканти гурту Kalush Orchestra назвали пісню Stefania на честь мами лідера колективу Олега Псюка.

Саме з цією композицією артисти перемогли міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2022".

А маму Олега Псюка усі радо вітають. А от керівництво компанії "Івано-Франківськгаз Збут" вирішило зробити пані Стефанії оригінальний подарунок.

До слова, вони вручили мамі Олега сертифікат на 631 кубометр газу. Саме стільки балів гурт Kalush Orchestra зумів набрати у фіналі "Євробачення-2022".

"Цифру обрали символічну - еквівалентну здобутим балам переможцю "Євробачення-2022". Сума на даний об’єм газу буде зарахована на Особовий рахунок родини", - йдеться в повідомленні.

Фото: ТОВ
Фото: ТОВ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ ЗБУТ"/Facebook

Зазначимо, раніше Олег розповів, як його мама відреагувала на їхню перемогу у конкурсі. Реакція пані Стефанії, коли вона почула, що її син переміг на "Євробаченні-2022", була безцінною. Як розповів Псюк, його мама щаслива, що він досягнув таких висот.

"Вона також не спала до третьої ночі. Вона все слідкувала і дуже хвилювалася. І вона щаслива, звичайно, що щаслива. Пісня, яку я присвятив своїй мамі, зайняла перше місце на "Євробаченні". І принесла Україні перемогу. Які можуть бути ще емоції", - поділився Олег.

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