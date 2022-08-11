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"Мамулечка, нужно сваливать!": Мережу підірвав трек-пародія на реакцію росіян на вибухи в Криму

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"Мамулечка, нужно сваливать!": Мережу підірвав трек-пародія на реакцію росіян на вибухи в Криму

Скриншот з відео

Нашуміле відео, де росіяни під час вибухів у Криму кричать, що треба тікати, поклали на музику.

У кримській Новофедорівці 9 черпня пролунали потужні вибухи на військовому аеродромі "Сакі", де перебувала російська авіаційна техніка.

Зокрема, на цю новину одразу ж почали реагувати українці. Зірки шоубізнесу з гумором коментували вибухи у Криму.

Тим часом, на YouTube-каналі блогера FRSHMND з'явилася кумедна пісня-пародія, що не може не тішити. Так, відео, де росіянка з криками реагує на потужні вибухи та кричить: "Мамулечка, нужно сваливать!", поклали на музику. Тож з мемної фрази зробили приємний електронний трек.

"Ремікс на відео "Мамулечка, надо сваливать отсюда". Хто знає, може це буде новим гімном Казантипу. Велика подяка нашим хлопцям та дівчатам зі Збройний сил України! Цей ремікс став можливим завдяки їм", - йдеться в описі до відео.

Нагадаємо, 9 серпня на захопленому росіянами військовому аеродромі "Саки" в Новофедорівці (Крим) пролунала серія потужних вибухів. Туристи та місцеві жителі одразу поспіхом почали залишати пляжі в районі вибухів. Тим часом відео їхніх реакцій стали активно розповсюджуватися у Мережі.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
4941
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