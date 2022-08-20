"Мамулєчка, надо свалівать": Оруджова з "Жіночого кварталу" запропонувала росіянам незабутню екскурсію Кримом

Учасниця "Жіночого кварталу" Анастасія Оруджова детально розповіла росіянам, що на них чекає на відпочинку у Криму цього року.

Відео вибухів в окупованому Криму розлетілися Мережею та посіяли справжню паніку у Росії. Українські артисти не втратили нагоду висміяти переляканих росіян, що звикли "по-домашнєму" жити на чужих територіях.

На сторінці "Жіночого кварталу" в Instagram підготували особливу екскурсію для громадян РФ від туристичної агенції "Мамулєчка, нада сваливать".

Акторка Анастасія Оруджова запропонувала російським туристам фотосесію на фоні гриба від вибуху, прогулянку аеродромом у Саках і незабутні види на зруйновані літаки окупантів. Також серед екскурсійних пропозицій є відвідування "дінопарку" у Євпаторії, де живуть динозаври, що досі підтримують Радянський Союз.

А ось тим, хто хоче залишитися у Криму "Жіночий квартал" радить розпочати вивчати українську мову та придбати прапор України.

Нагадаємо, нещодавно зірка "Кварталу 95" Юрій Великий потішив українців черговою пародією, цього разу на затримання терориста Ігоря Гіркіна у Криму.

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