"Мамина мегера і зла собака": Катерина Тишкевич розсмішила новинами про двотижневого сина

Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

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Акторка Катерина Тишкевич розповіла про перші прояви характеру новонародженого сина Даніеля та з гумором порівняла його темперамент із власним.

Сину Катерини Тишкевич і Валентина Томусяка виповнилося лише два тижні. Втім, малюк уже встигає дивувати батьків своїм норовом. Подружжя поступово звикає до нового ритму життя. Актори також вчаться самостійно давати раду батьківським обов'язкам. Про перші тижні з сином вони розповіли в Instagram. Зокрема, поділилися кумедними спостереженнями про його темперамент.

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«Цей характер далеко не м'який, не в татка. Це, мені здається, мамина мегера і зла собака», – пожартувала Катерина.

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Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Акторка також розповіла, як вони з чоловіком призвичаїлися до життя втрьох після того, як поїхала мама Валентина, яка допомагала їм у перші дні після пологів. Спочатку Тишкевич хвилювалася, чи зможуть вони самостійно впоратися з усім, однак зрештою цей досвід виявився для пари позитивним. Батьки розподілили обов'язки: Катерина годує Даніеля грудьми, а Валентин допомагає з пляшечкою.

«Від'їзд бабусі насправді зробив нас ще більш зібраними, командою. І дав відчути, що ми насправді впораємось», – поділилася акторка.

Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Водночас подружжя не відмовляється від допомоги близьких. Нещодавно подруга кілька годин побула з малюком, поки Катерина та Валентин сходили до супермаркету. Згодом на пару чекає ще одне випробування: Томусяк вирушить у театральний тур Україною, тож Катерині доведеться більше часу проводити із сином самій. На перший час їй допоможе подруга, а пізніше приїде мама чоловіка.

Нагадаємо, Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк нещодавно вперше стали батьками.

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