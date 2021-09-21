"Мандруй Україною з Дмитром Комаровим": стало відомо, що покажуть у новому сезоні шоу

На 1+1 стартує другий сезон проєкту.

Зовсім скоро Дмитро Комаров продовжить відкривати незвідані туристичні стежки України.

На 1+1 стартує другий сезон його авторського проєкту "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим", в якому телеведучий покаже нові місця для подорожей на мапі рідної країни.

Новий сезон "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" / пресслужба каналу "1+1"

Як зізнається Дмитро Комаров, його головна мета - розвиток туристичного потенціалу України: "Я покажу місця, до яких я із задоволенням їжджу сам. Це будуть нові туристичні маршрути в, здавалося б, уже знайомих усім напрямках. Ними можна буде скористатися як путівником, оскільки, на відміну від "Світу навиворіт" ці маршрути зможе повторити будь-який українець. Моя головна мета - розвиток туризму в Україні".

Новий сезон "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" / пресслужба каналу "1+1"

У нових випусках телеглядачі побачать відпочинок на будь який смак і гаманець - від рівня класу люкс до бюджетних подорожей, а географія маршрутів Дмитра Комарова буде охоплювати і гори, і морське узбережжя.

"У новому сезоні більш детально будемо вивчити Карпати, де в мольфарів дізнаємося майбутнє України, і побуваємо на грандіозних святах разом з гуцулами. Покажемо, як по-новому можна провести вихідні в Одесі. Притому, варіанти відпочинку будуть на будь який смак і гаманець. Крім бюджетного відпочинку, покажемо варіанти, як поїхати до української столиці гумору з шиком. Упевнений, про таке багато хто навіть не здогадувалися - подорож, як в кіно. У той же час покажемо, як абсолютно безкоштовно харчуватися під час подорожі в "перлині біля моря", Одесі. Буде і екстрим - в Україні багато способів зарядитись адреналіном", - поділився Дмитро.

Новий сезон "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" / пресслужба каналу "1+1"

Телеведучий упевнений - чим більше українці подорожуватимуть рідною країною, тим більше буде розвиватися інфраструктура і туристична сфера загалом.

Новий сезон "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" / пресслужба каналу "1+1"

Перший сезон проєкту минув з рекордними рейтингами. Багато українців минулого літа скористалися рекомендаціями Комарова і поїхали відпочивати в показані ним місця. Телеведучий поділився, що вже отримав безліч повідомлень подяки від таких локацій.

"Кожен, хто їде кудись навіть на вихідні, робить величезний внесок у розвиток туризму в Україні. Якщо якесь місце стає популярними, на нього звертають увагу і бізнес, і держава. Роблять дороги, вкладають гроші, розвивають. Я був дуже радий дізнатися, що до багатьох локації, які ми показали в першому сезоні, практично одразу ж поїхало дуже багато людей. В гуцульській сироварні біля Верховини цього літа ледь впоралися з виробництвом сиру. До мене підходили місцеві турагенти, дякували і говорили, що вже звикли до запиту "відвезіть в сироварню Комарова". В соляні шахти в Донецькій області тепер запустили масові регулярні екскурсії, хоча коли ми знімали програму, навіть квиток було купити проблематично. Тепер там туристичний бум. На вилківське вино "Новак" нереальний попит - його розкуповують, тепер це - дефіцит. Багато місць із наших програм - це і є ті туристичні перлини, які створюють український колорит, наше національне надбання. Їх дуже важливо берегти і розвивати", - розповів Комаров.

Новий сезон "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" / пресслужба каналу "1+1"

У другому сезоні "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" телеведучий дізнається, чи дійсно легендарні карпатські мольфари володіють неймовірною магічною силою, покаже, як, подорожувати потягом в стилі "Східного Експресу", побуває на святі Івана Купала високо в горах та зустріне цей день за традиціями, яким сотні років, і які неможливо побачити в інших українських містах.

Дивіться зовсім скоро на 1+1 другий сезон "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим".

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