"Мандруй Україною з Дмитром Комаровим": у новому випуску ведучий покаже унікальні пам'ятки Карпат

Телеведучий випробує на собі екзотичні оздоровчі процедури та спробує ситро 50-х.

Вже цієї неділі, 12 грудня, о 17.30 на каналі 1+1 глядачі побачать завершальний випуск другого сезону "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим".

У ньому телеведучий спробує на собі екстремальні оздоровчі процедури за допомогою бджіл та зустрінеться із власником унікального ретрокіоску, в якому продають напої "дитинства".

На околицях Верховини команда проєкту вирушить на пасіку, в гості до досвідченого бджоляра Петра Хім'яка. Тут бджіл використовують не тільки для збирання меду, а й в оздоровчих цілях. Такі процедури називають апітерапією.

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим / пресслужба каналу "1+1"

"Яких тільки у світі не існує салонів та клінік із процедурами. В Ізраїлі, наприклад, можна випробувати на собі масаж зміями, у Чехії – прийняти теплу пивну ванну, а у Фінляндії – навіть на кілька хвилин зануритися у морозильник та побути за температури у мінус 110 градусів. Екзотичні процедури є і в нас у рідних Карпатах", – поділився Дмитро.

Один із видів апітерапії – лікування укусами бджіл. Послідовники альтернативної медицини вірять, що бджолина отрута має особливі цілющі властивості – зміцнює імунітет і навіть лікує хвороби. Вже під час прогулянки на пасіці Дмитро Комаров отримає "позаплановий сеанс" такої терапії та дізнається, наскільки агресивною може бути карпатка – особлива місцева порода бджіл. Телеведучий тимчасово стане бджолярем, щоб розібратися в цій справі та дізнатися про тонкощі цієї професії.

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим / пресслужба каналу "1+1"

Пан Петро також запросить Дмитра на сеанс аероапітерапії – справжнього "бджолиного релаксу", також відомого як "сон на вуликах". На кілька годин телеведучий порине в сон на лежанках, під якими вбудовані вулики з десятками тисяч бджіл. Вважається, що їхнє дзижчання створює вібрацію, яка сприятливо впливає на організм людини – заспокоює, допомагає розслабитися та оздоровлює в цілому. Який ефект відчув Дмитро Комаров від цієї процедури, глядачі дізнаються у новому випуску програми.

Після незвичайного лікування мандрівника очікує не менш екзотичний сніданок, скуштувати який можна лише у наших Карпатах. Це мертві бджоли, фірмова настоянка пана Петра на основі карпаток та соління, які политі медом.

Також у новому випуску команда побуває у легендарному місці Верховини – ретрокіоску, де продають газовану воду і справжнє ситро зі "смаком дитинства".

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим / пресслужба каналу "1+1"

"Коли я спробував цю газованку, мене ніби машиною часу повернуло до дитинства, коли просто на вулиці можна було підійти до автомата, і купити склянку чистої газованки, або воду з сиропом. Зараз це єдиний ретрокіоск у своєму роді. Завдяки Івану Васильовичу можна і сьогодні спробувати напої, зроблені за технологіями минулого століття", – розповів Дмитро.

Хазяїн кіоску, Іван Васильович Пітеляк – легенда цього краю. Від 1953 року він продає мінеральну воду та ситро, і за цей час його бізнес уже став справжньою пам'яткою та символом Верховини. Протягом понад півстоліття Іван Васильович щоранку долав декілька кілометрів, щоб набрати джерельної води з колодязя високо в горах і доставити її на візку до свого знаменитого кіоску. Сьогодні йому 86 років, і ось уже три покоління Верховини купують у нього газовану солодку воду.

Дмитро побуває в ролі продавця смачних напоїв і дізнається про всі особливості роботи в раритетному кіоску.

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим / пресслужба каналу "1+1"

Які на смак мертві бджоли, і який вигляд має ретрокіоск, дивіться 12 грудня о 17.30 на 1+1 у новому випуску "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим".

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