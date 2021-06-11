"Мандруй Україною з Дмитром Комаровим": ведучий покаже, як добувають "біле золото" Карпат

У фінальній серії сезону Дмитро Комаров стане пастухом та дізнається стародавні традиції гуцулів-сироварів.

13 червня о 10:50 на "1+1" вийде новий випуск "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим", в якому головний мандрівник країни покаже найзагадковіший і самобутній регіон України - Карпати - і дізнається, як добувають українське "біле золото".

Почалася подорож Дмитра Комарова з найвисокогірнішого міста України - Рахова. Здавалося б, непримітне містечко насправді має багато унікальних особливостей. Крім того, що воно розташоване вище будь-якого іншого населеного пункту України, тут ще й найбільший перепад висот: найнижча вулиця розташована на висоті 400 метрів, а найвища - на 1200 метрів над рівнем моря.

Але про головну особливість говорить непримітний символ на узбіччі дороги неподалік від Рахова. Це стела, яка позначає, що тут знаходиться географічний центр Європи. Понад 130 років тому географи Австро-Угорщини взяли усі крайні точки Європи, включаючи острова, і провели лінії. Точкою, де ці лінії перетнулися, стало селище Ділове в Закарпатській області. Попри те, що на звання "центру Європи" претендує кілька міст в залежності від методів розрахунку, "український" центр є особливим: люди вірять, що він виконує бажання. Тому кидають тут на удачу монетки та, торкаючись "пупа Європи", обов'язково загадують бажання.

пресслужба каналу "1+1"

Звідси Дмитро Комаров відправиться високо у гори, щоб знайти українське "біле золото" і познайомитися з культурою гуцулів. Дістатися до "родовища білого золота" непросто. Потрібно подолати складні карпатські дороги. Це можливо зробити лише пішки, на конях, місцевими всюдиходами або на багі. Багато хто назве ці місця бездоріжжям, але насправді саме такий вигляд має звичайна сільська дорога в Карпатах. Команда "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" відправиться у гори на багі та покаже, що таке "карпатський екстрим".

"Хочу зазначити важливий момент для всіх, хто захоче приїхати в Карпати та покататися на багі або в джип-тур. Уточнюйте у організаторів, подорож буде дорогами чи ні. В жодному разі не можна їздити заповідною територією, не можна псувати ті місця, де не їздять машини. Звичайних сільських доріг в лісі вам буде достатньо, щоб отримати незабутні враження", - каже Дмитро Комаров.

Дороги тут - ще не найстрашніше. У разі аварії на місцевих мостах, машинам необхідно проїжджати гірські річки вбрід або їхати в об'їзд. Дмитро Комаров зі знімальною групою став свідком ситуації, коли під лісовозом зламався міст. Команді довелося долати річку вбрід.

Подолавши складний шлях, команда проєкту добереться до головної мети своєї подорожі - місця народження "білого золота Карпат". Це не підземні самородки або благородний метал, а гуцульський сир, який виготовляють тільки тут. Такі сири не знайдеш навіть у найдорожчих столичних супермаркетах. Крім того, їх не можна зробити в місті. Ці ексклюзивні сири виготовляють лише високо в горах, де немає заводів і підприємств, тварини їдять тільки найкращу їжу і дають екологічно чисте молоко.

пресслужба каналу "1+1"

Карпатські сири виробляють в невеликому будинку посеред полонини по старовинному рецепту. Стародавня професія сироварів збереглася лише завдяки гуцулам, а зараз поступово зникає. Таких сироварень залишилося одиниці: наприкінці 90-х в цих районах їх було близько 80. А зараз кількість скоротилася до 12 і щорічно на одну традиційну сироварню стає менше. Але їх все ще можна побачити і відвідати в околицях смт Верховина, яку Дмитро Комаров називає одним з найперспективніших туристичних напрямків Карпат.

"Верховина - відправна точка більшості туристичних маршрутів. Тут компактно розташовані головні туристичні магніти нашого гірського регіону. Якщо ви хочете вивчити Карпати, то ми рекомендуємо починати саме тут", - каже Дмитро.

пресслужба каналу "1+1"

Гуцульські пастухи виготовляють карпатську бринзу, будз, вурду. Вони живуть на полонинах по кілька місяців у теплу пору року і щодня працюють на сироварні. Цікаво, що цією роботою займаються тільки чоловіки. Пастухи запалюють ватру - місцевий "вічний вогонь", який горить в будинках на полонинах з весни до осені. Якщо ватра гасне, це вважається поганою прикметою, тому у пастухів є людина, яка щодня контролює вогонь.

Дмитро Комаров приєднається до пастухів, щоб пізнати всі секрети виробництва ексклюзивних карпатських твердих сирів. Він дізнається стародавні традиції сироварів і покаже, як минає їхній робочий день.

"На початку, побачивши всю цю красу, мені здалося, що робота пастуха - це суцільний релакс. Але насправді це дуже важка праця. Після цього дня я буду ставитися по-іншому до домашнього молока і бабусь на базарі. Це пекельна праця", - поділився своїми враженнями ведучий.

Ранок пастуха починається зі стародавнього гуцульського ритуалу, який чує вся округа. Потім чоловіки приступають до доїння тварин. Дмитро Комаров особисто випробує на собі всі особливості професії сировара і спробує доїти овець. Чим це закінчиться і скільки молока вдасться зібрати ведучому, телеглядачі побачать в новій програмі.

пресслужба каналу "1+1"

Ще одним ексклюзивом випуску стане кулінарний майстер-клас гуцульської кухні від досвідченого грибника Юрія Соломченка. Він поділиться унікальним рецептом карпатської юшки і розповість, навіщо в неї занурюють вугілля.

Подорож до загадкових Карпат стане останньою серією першого сезону проєкту. У своїх соціальних мережах Дмитро Комаров заявив, що глядачів чекає другий сезон "Мандруй Україною".

Скільки етапів виробництва у карпатського сиру і чому його не можна купити в українських супермаркетах - дивіться у фінальному випуску "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" у неділю, 13 червня, о 10:50 на "1+1".

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання