"Мандруй Україною з Дмитром Комаровим": ведучий зустрінеться з карпатськими мольфарами

Зірка побуває на святі Івана Купала.

Вже цієї неділі глядачі 1+1 побачать новий випуск авторського проєкту "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим", в якому телеведучий вирушить до найвіддаленіших куточків Карпатських гір та зустрінеться з мольфарами.

"Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" / пресслужба каналу "1+1"

"Більшість знає мольфарів, як цілителів, які допомагають людям. За легендою, серед них є як білі, так і чорні маги. Місцеві жителі розповідають, що найсильніші мольфари буцімто можуть керувати поведінкою людей та тварин, впливати на погоду і навіть вбити. Правда це чи ні – спробуємо розібратись, тема дуже непроста насправді", - прокоментував Дмитро Комаров.

"Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" / пресслужба каналу "1+1"

Карпатські гори з давніх-давен славляться особливою енергетичною силою, саме тому більшість українських мольфарів мешкають саме тут.

Телеведучий з командою побуває у Музеї магії та познайомиться з хранителями магічних атрибутів. Дмитро дізнається, як і для чого люди, які називають себе наймогутнішими чаклунами Карпат використовують громовиці, громовий чепелик, мольфу та інші предмети. Глядачі побачать, чим користувався мольфар України - Михайло Нечай, який відомий тим, що у 2005 році передбачив втечу Януковича, прихід хвороби з Китаю та у 1989 році на очах усіх розігнав хмари під час фестивалю "Червона рута".

"Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" / пресслужба каналу "1+1"

У випуску телеглядачі дізнаються, які ритуали карпатські мольфари проводять за допомогою найменшого музичного інструменту – дримби. Чи наважиться Дмитро Комаров на собі його протестувати та якими оберегами обмінявся телеведучий з хранителями традицій мольфарів, дивіться вже цієї неділі.

Дмитро Комаров побуває на святкуванні Івана Купала високо в горах та зустріне цей день за традиціями, яким сотні років, і які неможливо побачити в інших українських містах. Це свято здавна вважалося однією з наймістичніших подій року. Глядачі познайомляться із знахаркою Ганною, яка до сьогодні зберегла таємні знання пращурів та стверджує, що веде боротьбу з темними силами, а ще розповідає, що її дід знайшов цвіт папороті.

"Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" / пресслужба каналу "1+1"

"Івана Купала святкують у всіх регіонах України. Але тут на Гуцульщині традиції зовсім інші. Ми попросили місцевих жителів згадати, як відзначали свято Купала сто, двісті років тому, та відтворити ці традиції. Як заведено, на будь-якому карпатському святі є спеціальне вбрання – національний одяг. Ганна поділилася зі мною особливим вбранням – справжнім музейним експонатом, в якому я і буду святкувати Івана Купала, як це робили соті років тому", - розповів телеведучий.

"Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" / пресслужба каналу "1+1"

Чи вирушить Дмитро Комаров на пошуки містичної квітки та які ще "купальські" ритуали і досі щороку влаштовують місцеві мешканці дивіться у новому випуску "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" вже 28 листопада о 17:30 на 1+1.

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