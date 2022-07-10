Maneskin послали Путіна зі сцени на три літери на концерті в Римі - відео

Так, переможці конкурсу "Євробачення-2021", італійський гурт Maneskin підтримав Україну під час свого концерту у Римі.

Під час виступу у суботу, 9 липня, виконуючи трек Gasoline, соліст колективу Даміано Давид послав російського президента Путіна на три літери, а також за тим курсом відправив всіх, хто не погоджується з артистом:

"Fuck putin! Fuck war! Ідіть усі, хто проти того, що я зараз озвучив" – сказав Даміано зі сцени.

Нагадаємо, що трек Gasoline гурт Maneskin випустив на початку квітня. У кліпі на цю композицію музиканти показали моторошні кадри війни в Україні. У відео видно, які звірства проти українців чинили російські окупанти: руйнували та обстрілювали міста та вбивали мирне населення. Артисти закликали також допомагати українським біженцям.

Зазначимо, що раніше Måneskin скасували концерти в Росії, у Москві та Санкт-Петербурзі, й наголосили, що солідарні з українським народом.

Читайте також: