Maneskin у Росії влаштували скандал: розізлили Собчак та підставили MARUV

Колектив наробив галасу у Москві.

Італійський гурт Maneskin, який переміг на "Євробаченні-2021" днями побував у Росії, чим неабияк засмутив українських фанатів.

Однак, схоже, рано було засмучуватися. Адже по собі італійські рокери залишили не найтепліші спогади. Колектив встигнув потрапити в Росії не в один скандал. Спочатку на них образилася ведуча та журналістка Ксенія Собчак.

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А річ у тім, що в останній момент Maneskin без будь-яких пояснень скасував з нею інтерв'ю. Так само гурт "кинув" іншу журналістку та блогерку, "Ніжного редактора" Тетяну Мінгалімову.

"Мої домовленості про ексклюзивне інтерв'ю були, м'яко кажучи, на*бкою. А потім мій продюсер мені пише, що менеджмент артиста не дав ані аргументів, ані пояснень, просто звернув наше інтерв'ю", - пожалілася Собчак.

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Ще більше журналістку обурило те, що єдиною, з ким поспілкувалися Maneskin, була співачка Оля Бузова. Своєю чергою, Бузова пояснила, що говорила з Maneskin лише на ті теми, які погодила з менеджментом гурту.

"Ксюшо, хочеш поділюся з тобою відзнятим матеріалом? Щоправда, там немає запитань про фемінізм, сексизм, ЛГБТ ... Я у них це не запитала не тому, що мені це нецікаво або я дурепа, яка не може сформулювати питання на цю тему, а просто тому що це в стоп-листі. Говорити можна було лише про музику та їхній новий альбом", - відповіла Бузова.

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Окрім того, неприємна ситуація сталася у Maneskin зі співачкою MARUV. Так, 31 серпня гурт дав закритий концерт, на який не пустили жодного фаната. Перед ними на розігріві мала виступити артистка. Її вихід постійно відкладали, а потім взагалі відмовилися від її перформансу.

"Вихід Maruv постійно відкладали, а потім і зовсім сказали, що група вирішила відмовитися від розігріву і в останній момент скасувала будь-які виступи, крім свого. MARUV, яку багато хто встиг побачити мигцем, покинула майданчик", - пише Telegram-канал Super.ru

Ну а вишенькою на торті стало те, що останню ніч у Москві гурт Maneskin проводжав під хіт "ШУМ" українського гурту Go_A, з яким італійці на "Євробаченні" добре потоваришували.

Нагадаємо, що раніше солістка гурту Go_A Катерина Павленко розсекретила, що вони з Maneskin записали дуетну композицію. Однак будь-які подробиці про неї тримаються у таємниці.

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