Маремуха пригадала сутичку з іноземцем через війну в Україні: "У нього на ребрах Путін набитий"

Українська блогерка Вікторія Маремуха пригадала, як посварилася з іноземцем через війну в Україні.

Знаменитість поділилася, що це сталося тоді, коли вони з чоловіком стояли та розмовляли між собою українською. Їх почув іноземець, який стояв поруч. Він поцікавився у блогерки, звідки вони. Вікторія відповіла, що з України.

Чоловік, своєю чергою, почав Маремухі розповідати свою позицію стосовно війни в Україні. Загалом, іноземець виявився палким прихильником політики кремлівського диктатора Путіна.

Вікторія Маремуха / Фото: instagram.com/vicky_mare

"Це був нацист справжнісінький. Не росіянин, якийсь ірландець чи британець. Це саме трапилася Буча... Я емоційна була просто... Ми чекали на таксі, про щось говорили між собою з Луї та його підлеглим. Цей чувак почув, що ми говорили українською. Він підходить до нас: "Ви з Росії?". Я кажу: "Ні, Слава Богу. Ми з України". Він одразу ж "А, так?". Берет піднімає свою майку, а в нього на ребрах Путін набитий. Я кажу: "Фу, не ганьбися і видали це. Це зашквар повний". Він одразу ж: "Ну ви не знаєте, що там сталося. Це все Америка", - розповіла Віка в інтерв'ю шоу "Слава+".

Як зізнається Маремуха, тоді вона була просто шокована. Блогерка навіть була готова чимось вдарити путініста через його висловлювання. Та чоловік Віки, Луї, зупинив її.

Вікторія Маремуха / Фото: instagram.com/vicky_mare

"У мене в цей момент наче штора перед очима. Я ж ще вагітна, гормони даються взнаки...Я кажу: "Це не Америка вбиває і ґвалтує дітей у мене в Україні, вдома. Це все смердючі орки, свинобаки. Луї мене в цей момент так тримав. Якби в мене щось в цей момент було в руках, я б його вдарила", - зізналася Вікторія.

Нагадаємо, нещодавно Вікторія Маремуха вперше стала мамою. Знаменитість народжувала в Києві, хоча у цілях безпеки планувала у Франції. Так, Вікторія та її чоловік-француз стали батьками хлопчика.

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