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Маремуха зізналась, як вагітною через стрес потрапила до лікарні та чому найняла маму на роботу

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
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Час на прочитання
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Маремуха зізналась, як вагітною через стрес потрапила до лікарні та чому найняла маму на роботу

Вікторія Маремуха / Фото: instagram.com/vicky_mare

Блогерка розповіла про своє материнство.

Українська модель та блогерка Вікторія Маремуха у вересні вперше стала мамою. Однак вагітність знаменитості була не зовсім легкою.

Як розповіла у ЖВЛ знаменитість, коли в Україні почалася повномасштабна війна, у неї була сильна паніка та стрес.

"І в мене починається паніка. Мене чоловік починає заспокоювати: "Ти вагітна, ти не можеш переживати", - розповіла блогерка.

Вагітна Вікторія Маремуха / © instagram.com/vicky_mare
Вагітна Вікторія Маремуха / Фото: instagram.com/vicky_mare

Вікторія через нерви навіть потрапила до лікарні, адже у неї відкрилася кровотеча.

"У мене десь через півтора тижня після повномасштабного наступу почались кровотечі, на цьому стресі ми одразу поїхали до лікарні мене поклали на збереження, якісь ліки там дали, крапельницю поставили, сказали бути вдома, постільний режим", - поділилася Віка.

Народжувала Маремуха вже в Україні. Доглядати за малюком блогерці допомагає її мама. Модель зізналась, що найняла близьку людину, аби та працювала у неї нянею.

Вікторія Маремуха із сином / © instagram.com/vicky_mare
Вікторія Маремуха із сином / Фото: instagram.com/vicky_mare

"Мені в Instagram вже припало: "Що ж ти за мама така, що народила дитину для мами". Це прилітає, і я на це не звертаю уваги. Ми запропонували мамі за ту ж зарплатню дивитися за онуком. Мама подумала, чого ж їхати до Польщі на заробітки, як можна тут подивитися за онуком і заробити", - прокоментувала Віка.

Вікторія Маремуха про народження первістка, материнство під час війни та плани переїзду з України

Вікторія Маремуха про народження первістка, материнство під час війни та плани переїзду з України

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Дата публікації
Перегляди
225
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