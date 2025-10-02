Маремуха відверто зізналась у проблемах зі здоров'ям після пологів: "Трапляється нетримання"

Вікторія Маремуха / © instagram.com/vicky_mare

Реклама

Українська модель Вікторія Маремуха поділилася відвертим зізнанням щодо жіночого здоров’я.

У своїх Instagram-сториз зірка розповіла, що після пологів зіткнулася з опущенням передньої стінки матки та епізодами нетримання. За словами Вікторії, ця тема є дуже поширеною серед жінок, але більшість соромляться говорити про неї вголос.

"Сьогодні я пройшла першу процедуру лазерного вагінального лікування… Після пологів іноді трапляється нетримання під час сміху чи стрибків. Це нормальна проблема після пологів, і її можна вирішувати. Сподіваюся, мій досвід стане комусь корисним і підтримає тих, хто також шукає відповіді", — написала Маремуха.

Реклама

Вікторія Маремуха / © instagram.com/vicky_mare

Модель також поділилася, що після тривалого лікування їй вдалося підняти рівень заліза в організмі. Маремуха підкреслила, що довго на це чекала. Зірка пообіцяла згодом розповісти про результати курсу лікування й зазначила, що через місяць на неї чекає повторний візит до лікаря.

"Я пів року його пила, міняла препарати, а виріс він з 7 на 17. Нарешті — до побачення, залізодефіцит!" — написала в публікації модель.

Сториз Вікторії Маремухи / © instagram.com/vicky_mare

Нагадаємо, нещодавно українська гімнастка Ганна Різатдінова показалася під крапельницею та зізналася у виснаженні. Артистка поділилася, що нині проходить непростий період у житті.