Марго Роббі вперше після пологів заскочили на прогулянці з крихітним сином і свекрухою

Австралійську акторку та продюсерку Марго Роббі, яка нещодавно народила первістка, заскочили на прогулянці.

Так, 34-річна знаменитість вперше вийшла у світ у повному складі родини. Так, Марго з чоловіком, режисером Томом Акерлі та їхнім новонародженим сином опинилася під прицілами папараці на вулицях Лос-Анджелеса. Відповідними фото поділилося видання Daily Mail.

Новоспечена зіркова мама обрала для виходу джинсовий оверсайз комбінезон, білу сорочку та сонцезахисні окуляри. Тим часом її коханий був одягнений у чорні джинси й футболку. Так, Акерлі поступово вживається в роль батька й на фото везе дитячий візочок з сином.

Крім того, компанію родині склала свекруха Марго. Американські папараці заскочили її на прогулянці поруч з її онуком і сином.

Зазначимо, Марго Роббі та Том Акерлі у шлюбі від 2013 року. Цього року в жовтні вони вперше стали батьками синочка. Проте досі подружжя не дає жодних публічних коментарів з приводу поповнення у родині. Натомість вони обидва насолоджуються першими митями батьківства подалі від камер.

Нагадаємо, нещодавно ведучий Володимир Остапчук показався з 24-річною дружиною на останніх місяцях вагітності. Закохані зробили милу осінню фотосесію у Києві.

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