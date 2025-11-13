Мар’яна Безугла здивувала зізнанням про відмову від шлюбів і чи справді мала роман із воїном Маркусом

Мар’яна Безугла та Валерій Маркус

Народна депутатка Мар’яна Безугла вперше прокоментувала поширені чутки про нібито її весілля з військовим Валерієм Маркусом.

Відповідна інформація почала ширитися у жовтні, коли Маркус оголосив про своє одруження, але особу коханої не розкрив. Водночас у Мережі припустили, що його обраницею могла стати саме Безугла, адже вона тоді репостнула його весільну світлину, де дівчина була дуже схожою на неї.

«Він опублікував, почалися жарти, я перепостила, пожартувала — і все тільки розкрутилося ще більше», — розповіла політикиня в інтерв’ю програмі «В ліжку».

Реакція Мар'яни Безуглої на одруження Валерія Маркуса

На уточнення інтерв’юерки, чи саме вона зображена на фото, депутатка коротко відповіла: «Ні». Вона додала, що ця ситуація не була частиною якоїсь «піар-акції» — радше спонтанний жарт.

Окрім цього, Безугла прокоментувала історію своїх минулих стосунків із загиблим воїном Максимом Ємцем, про які стало відомо вже після його смерті. Тоді, після публікації його нареченої Оксани Рубаняк, депутатка написала допис, де зізналася, що їхній роман був складним і болючим.

«Це питання про право голосу і право на пам’ять. Я вже все сказала і не хочу повертатися до цієї теми. Коли ми зустрічалися, він уже не мав стосунків із дружиною де-фактор і ще не мав їх із Оксаною. І це був непростий епізод. Я не отримаю відповідей — і ніхто не отримає. Ситуація трагічна», — зазначила Безугла.

Максим Ємець та Оксана Рубаняк

За її словами, вона не планувала робити свої почуття публічними, однак вирішила висловитися після того, як інша сторона почала активно коментувати історію у соцмережах.

«Якби все не набуло такого розголосу, я не виступала б публічно. Це доволі складна тема», — пояснила вона.

Політикиня також вперше торкнулася теми свого особистого життя. Безугла зізналася, що кілька разів їй освідчувалися, але поки що жодна не завершилася весіллям.

«У моєму житті кілька разів освідчувалися, але я вирішувала, що шлюб — не на часі. Мабуть, треба було інакше до цього ставитися… Але зараз війна, тому які плани? Життя покаже», — підсумувала нардепка.

