Марічка Падалко без макіяжу разом з чоловіком пробігла напів марафон на "Чайці"

Марічка Падалко без макіяжу разом з чоловіком пробігла напів марафон на "Чайці"

Ведуча вже давно є прихильницею марафонів і долучила коханого.

Ведуча "ТСН.Ранок" Марічка Падалко відома своєю любов'ю до марафонів.

Так, влітку 2019-го Марічка разом з чоловіком Єгором Соболєвим пробігли 42-кілометровий марафон у Києві. Ведуча "ТСН. Ранок" вже вдруге бігла такий марафон, перший був 2017 року. А взагалі бігом Марічка захопилась 2015 року, почавши з дистанції 2 км.

От і з початком 2022-го спортивне подружжя не стало відкладати у довгий ящик своє захоплення і вже пробігло перший цього року напів марафон. Про що Падалко розповіла в Instagram.

instagram.com/marichkapadalko

Ведуча розмістила фото, на яких зображена без макіяжу у спортивному одязі, поруч – коханий зірки.

"Перший офіційний старт 2022. Пробігли з Єгором на аеродромі "Чайка" 9 км в межах Петропавлівського напів марафону. Погода була фантастична, організація теж, особливо музика. Я ще якимось чином посіла на своїй дистанції п'яте місце, хоча діти поставилися до цього скептично. Єгор вдома: "Діти, мама посіла п'яте місце!". Міха: "Там що, було так мало людей....?" – розповіла Марічка.

instagram.com/marichkapadalko

instagram.com/marichkapadalko

Своєю чергою, шанувальники ведучої завалили її компліментами: "молодчинка, Марічко, захоплююсь вами. Здоров'я вашій спортивній родині", "молодці! Активний відпочинок - найкращий приклад для всіх", "молодесенька, як школярочка".

Читайте також: