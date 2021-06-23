Марічка Падалко і Тарас Тополя долучилися до танцювального спортивного флешмобу

Руханку створили, щоби популяризувати спорт.

Ведуча ТСН Марічка Падалко та фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя долучилися до спортивного флешмобу – "Олімпійська руханка".

Олімпійський комітет залучив до гімнастики відомих спортсменів і зірок. Руханку створили, щоби популяризувати спорт. Так збіглося, що відсьогодні рівно місяць до олімпіади і день народження міжнародного олімпійського комітету. Гімнастка Ганна Різатдінова поставила спортивний танець під бадьору музику, йдеться у сюжеті ТСН.16:45.

"Ця олімпіада унікальна взагалі, тому що там не будуть присутні іноземні вболівальники… Цей місяць Україна, я вважаю, мусить використати як підтримку і натхнення для наших спортсменів", – поділилася Падалко.

Гімнастка Ганна Різатдінова придумала рухи, а Тарас Тополя написав пісню. Артист зізнався, що він вживає алкоголь, втім, спортом теж займається – ходить до басейну. Зірка віддав під руханку свою пісню, яка має змусити рухатися навіть тих, хто не хоче.

"Ми вже під неї отак стадіонами стрибали, без таких рухів звичайно, але це було так само епічно", – розповів виконавець.

Усіх охочих запрошують завантажити руханку і собі. Це крок, до спортивного і здорового життя.

Новини України: олімпійський комітет залучив до гімнастики відомих спортсменів і зірок

Нагадаємо, нещодавно Марічка Падалко показала, як бігла напівмафарон бездоріжжям з чоловіком. Телеведуча викликає захоплення своєю любов'ю до спорту.

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